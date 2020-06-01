В Сочи поставили под вопрос открытие отелей из-за новых требований

Новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи. Об этом в понедельник, 1 июня, заявила «Интерфакс» председатель правления Ассоциации малых отелей Сочи (АМОС) Валентина Богданова.

По словам Богдановой, часть санаториев, планировавших открыться с 1 июня, не смогла сделать этого из-за высоких финансовых затрат, которые повлекли бы за собой исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, еженедельное тестирование сотрудников на коронавирус в среднем обошлось бы их владельцам в два миллиона рублей.

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Кроме того, трудности вызывает требование о заселении постояльцев только при наличии справок об отсутствии COVID-19 и эпидокружении: срок действий таких документов должен составлять не более двух дней, в то время как не во всех городах России даже есть возможность свободно сделать тесты.

Третий момент, который отметила Богданова, — запрет на перемещение отдыхающих по территории курортного города.

«Это практически тюремный режим, который требует от людей сидеть внутри санатория. При этом сотрудники заведений не имеют права ограничивать передвижение отдыхающих», — сказала председатель правления АМОС.

Также, по ее словам, в руководителей санаториев «вселяет страх» новое постановление губернатора Краснодарского края о запрете бронирования мест в отелях на любой месяц, кроме текущего. Сейчас ассоциация готовит обращения руководству Ростуризма и губернатору с просьбой разъяснить, почему нельзя вернуть раннее бронирование отелей, в том числе и на следующий год.

По данным агентства, власти Сочи сообщали о том, что 80 санаториев курорта, выполнивших требования Роспотребнадзора, объявили о готовности к открытию. 34 из них планируют начать принимать постояльцев с 1 июня, 13 — в период с 8 по 20 июня, еще 15 обозначат сроки позже.

Ранее сообщалось, что отельер рассказал о новых правилах приема туристов в санатории Анапы. Попасть в них можно будет только при наличии трех документов: санаторно-курортной путевки, справки об отсутствии COVID-19, а также справки об эпидокружении, в которой говорится об отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней. В случае отсутствия документов человека отправят в обсерватор за счет санатория.

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