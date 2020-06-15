Туристы описали изменивший подход к планированию путешествий после карантина

Большинство туристов (59 процентов) изменят свой подход к планированию путешествий после отмены карантина, объявленного во многих странах из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования российского онлайн-сервиса для бронирований гостиниц Ostrovok.ru, передает РИА Новости.

Так, треть опрошенных решили в дальнейшем выбирать авиабилеты с возможностью возврата. Четверть респондентов решили придерживаться такого же принципа и при выборе отелей.

Каждый пятый турист принял решение всегда оформлять медицинскую страховку в поездку, а 16 процентов путешественников — дополнительную страховку от невыезда.

Опрошенные туристы также решили соблюдать дополнительные меры предосторожности. Почти каждый пятый респондент сообщил о готовности прибрести антисептик и регулярно пользоваться им в путешествии, а восемь процентов россиян будут носить маску в общественном транспорте и после отмены карантина.

Каждый десятый опрошенный планирует избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Такая же доля граждан готова реже ходить в кафе, рестораны и покупать готовую еду. Семь процентов респондентов захотели пересесть из общественного транспорта в арендуемый атовбиль во время отпуска, чтобы избежать скоплений людей.

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