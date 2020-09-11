В Крыму нашли единственный способ улучшить качество отдыха и снизить цены

Наиболее эффективный метод повысить уровень сервиса в Крыму для отдыхающих — создать конкуренцию между объектами размещения. Об этом в ходе ток-шоу «Без обмана» (запись эфира доступна во «ВКонтакте») на телеканале «Миллет» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, именно за счет условий конкуренции на местных курортах может быть улучшено качество сервиса и снижены цены на отдых.

В связи с этим, считает Волченко, в регионе в ближайшие несколько лет необходимо запустить законсервированные здравницы или построить новые — чтобы получить дополнительные четыре–пять тысяч номеров. При этом в пятилетней перспективе планируется достигнуть показателя минимум в 20 тысяч новых номеров.

«Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Крыму, объединит много смежных областей, позволит нормально развиваться общепиту, экскурсионной и транспортной деятельности», — заметил министр.

Отмечается, что в настоящее время в Крыму работает 830 объектов размещения. Загрузка номерного фонда на Южном берегу составила 95 процентов, в среднем по полуострову — до 80 процентов. Уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70-80 процентов, что сопоставимо с показателями высокого сезона.

10 сентября российская туристка раскрыла способы обмана приезжих в Крыму. В первую очередь девушка отметила фотографии туристов с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными. Кроме того, она рассказала о существовании двойных меню в крымских кафе — стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для туристов.

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