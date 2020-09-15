Переполненные отдыхающими пляжи в Крыму попали на видео и возмутили местных

Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей. Ролик попал в сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи путешественники толпятся на побережье полуострова. Многие из них загорают на полотенцах, другие купаются в море, а некоторые переодевают пляжную одежду. «Взглянем на обстановку в Крыму», — подписали публикацию администраторы паблика.

Жители региона в комментариях стали негодовать из-за увиденного. «Одно быдло с пивными животами и полторашками.

Сами себе такой Крым сделали. А раньше там можно было спокойно пообщаться с немцами или французами», — написал один пользователь. «Кошмар, вы мазохисты что ли?» — поинтересовался другой. «Как их там много», — удивилась третья подписчица. «Абсолютно то же самое в Адлере — плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях», — возмутился еще один читатель.