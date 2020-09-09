Переполненные отдыхающими пляжи Анапы в бархатный сезон сняли на видео

В сети появилось видео одного из пляжей Анапы, переполненного отдыхающими во время бархатного сезона при пандемии коронавируса. Соответствующий ролик, сделанный очевидцами, был опубликован в Instagram.

На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона, перегруженная загорающими и купающимися людьми. «Шел 38-й день августа, Анапа», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на ситуацию в комментариях. «Ох, как им хорошечно!», «Езжайте в сентябре на море, народа мало, говорили они», «Жесть! Яблочку негде упасть!», «Где вы столько народу берете? Сколько на море была, нигде столько людей не видела», — писали они.

20 августа в сети появилось аналогичное видео, снятое в Сочи — сообщалось, что ролик отпугнул путешественников, планировавших отпуск на курорте. Пользователи сети назвали пляж «лягушатником» и отметили, что лучше «приедут туда в следующем году».