Переполненные пляжи Сочи попали на видео

Переполненный пляж в Сочи во время пандемии коронавируса сняли на видео. Кадры опубликованы в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Видно, что побережье заполнено отдыхающими, которые загорают на ковриках и полотенцах, лежа близко друг к другу. В море купаются взрослые с детьми.

«У нас сегодня вот так. Люди наконец-то вылезли, не соблюдая никакой социальной дистанции. Все устали от самоизоляции, и море уже прогрелось до 19 градусов, все супер. Вот вам маленький кусочек нашего счастья!» — прокомментировала автор видео.

Открытие пляжей в Краснодарском крае началось с 6 июня вместе с новыми послаблениями режима карантина. Отмечалось, что все территории должны быть зонированы, чтобы отделить посетителей друг от друга, а также оборудованы видеокамерами и оснащены металлодетекторами и камерами хранения.

С 11 июля на Кубани отменили пропускной режим, разрешив жителям свободно передвигаться по территории региона.

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