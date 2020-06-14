В Сочи спасатели устроили погоню за пловцом, потерпели фиаско и попали на видео

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В Сочи пляжные спасатели устроили погоню за профессиональным пловцом и потерпели фиаско. Происходящее попало на видео, об инциденте Telegram-каналу «Подъем» рассказал один из очевидцев.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько человек запрыгивают в лодку и, оттолкнувшись от берега, начинают поочередно из нее выпадать. «Возможно, они грузчиками были когда-то. Они где могли, там лоханулись. Сначала еще круг спасательный не могли найти», — заметил собеседник канала.

Известно, что мужчину, который заплыл далеко от берега, заметили в море отдыхающие. Спасатели, в свою очередь, оперативно отреагировали, однако догнать его так и не смогли — он оказался профессиональным пловцом.

В результате мужчина выплыл на берег раньше, чем спасатели. «Потом еще один спасатель схватил весло, бегал и кричал: "Я сейчас найду этого пловца и убью"», — сообщил очевидец происходящего.

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