На популярном курорте России выявили рекордное число смертей от коронавируса

На популярном российском курорте, в Республике Крым, выявлено рекордное число смертей от коронавируса. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального министерства здравоохранения.

По информации агентства, за сутки 21 сентября на полуострове умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это максимальный суточный показатель смертности от коронавирусной инфекции в регионе с начала пандемии.

Всего в Крыму зарегистрировано 3889 случаев заражения коронавирусом, 2469 человек выздоровели, 51 скончался.

Ранее 22 сентября стало известно, что за сутки в России выявили 6215 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (980), Санкт-Петербурге (211) и Ростовской области (181). За последние 24 часа в России умерли 160 пациентов с COVID-19. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов.