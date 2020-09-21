Не пожалевшие об отдыхе в России туристы поделились впечатлениями

Российские туристы, которые минувшим летом провели отпуск на отечественных курортах и не пожалели, поведали о впечатлениях от отдыха. Рассказами о плюсах и минусах своих путешествий они поделились с «Комсомольской правдой».

Так, побывавшая в Сочи россиянка заметила, что курорт изменился в «лучшую сторону». «Олимпийские игры сильно поменяли карму города к лучшему. Он стал чище, сервис приветливее, с первого раза приносят то, что заказали», — описала она.

Кроме того, по словам путешественницы, сочинские пляжи оказались комфортными, транспортная сеть развитой, море — чистым и теплым. В числе недостатков она указала при этом завышенные цены в продуктовых магазинах и кафе, а также перебои со связью.

В свою очередь, отдохнувшая в Калининграде туристка оценила вкусную еду и недорогой чек на курорте. «Пляжи в Янтарном отмечены "голубым флагом" и по чистоте могут дать фору европейским курортам», — рассказала она, также заметив, что в городе доступно множество достопримечательностей.

Не менее довольным отпуском остался собеседник газеты, посетивший курорты Крыма, — особенно его впечатлили местные природные виды, вкусные фрукты и чистота морской воды.

«Круто, что почти все пляжи в Судаке лечебные, спасибо кварцевому песку — он создает эффект термоса, быстро нагревается, но медленно остывает. Идеально для профилактики простуд у детей», — заключил путешественник. В то же время, по его словам, отчасти испортили воспоминания об отдыхе многочисленные очереди, отсутствие туалетов и душевых на пляжах, а также «легкое подхамливание официантов».

21 сентября сообщалось также, что российская туристка, побывавшая в сентябре в поселке Лоо на Кубани (микрорайон в Лазаревском районе Сочи), назвала плюсы и минусы отдыха на курорте в бархатный сезон. По ее словам, главным минусом следует назвать трудный путь к морю: даже если идти на пляж по указателям, можно завернуть в тупик и «нырнуть разве что в заборы».