Россиянка назвала плюсы и минусы отдыха на курорте Кубани в бархатный сезон

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Российская туристка, побывавшая в сентябре в поселке Лоо на Кубани (микрорайон в Лазаревском районе Сочи), назвала плюсы и минусы отдыха на курорте в бархатный сезон. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге «Кудряшка с юга» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила автор публикации, главным минусом следует назвать трудный путь к морю: даже если идти на пляж по указателям, можно завернуть в тупик и «нырнуть разве что в заборы».

Однако добравшись до набережной, можно увидеть, что на ней пусто. «Не зря мы искали! Представляете, Черное море, и никого нет на закате», — говорит туристка, в то время как за ее спиной виден практически пустой пляж и всего нескольких купающихся.

21 сентября сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма. Главным недостатком спортсменка назвала отношение местных отельеров к туристам, которое можно описать словами «хочешь отдохнуть хорошо — плати».