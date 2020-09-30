Министра здравоохранения Крыма уволили после совещания по коронавирусу

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Решение принято после совещания по ситуации с коронавирусом в регионе, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции подверг критике деятельность Чемоданова. По словам главы республики, министр не реагировал на жалобы населения, касающиеся качества медицинского обслуживания, пишет ТАСС.

На пост министра здравоохранения будет назначен Александр Остапенко, уточнил Аксенов. «Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — добавил он.

За последние сутки в Крыму было выявлено 87 новых случаев заражения коронавируса. С начала пандемии COVID–19 подтвердился у более 4,5 тысячи человек. В России за сутки зафиксировали 8481 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах.