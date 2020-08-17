Дегтярев уволил министра здравоохранения Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил министра здравоохранения Александра Витько в связи с «неудовлетворительной работой по развитию здравоохранения в регионе». Об этом сообщается на сайте правительства края в понедельник, 17 августа.

«В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках. Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, что руководство Минздрава пытается показать красивую картинку, при этом основные проблемы вскрываются в ходе внеплановых посещений», — говорится в сообщении.

Одно из медицинских учреждений врио главы региона посетил в понедельник. В ходе общения с пациентами он выяснил, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, результаты анализов не отправляются на электронную почту, охрана ведет себя агрессивно, наблюдается нехватка терапевтов и педиатров.

«Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы. Это как раз то, о чем я уже неоднократно говорил — система должна быть более дружелюбной», — сказал Дегтярев.

Новым министром здравоохранения назначен Евгений Никонов, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам.

Витько возглавлял министерство здравоохранения с 2007 года.