Дегтярев поручил начать ремонт краевой автодороги в этом году

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил начать ремонт краевой автодороги Новый Ургал — Чегдомын уже в 2020 году. Этот вопрос был поднят на аппаратном совещании в правительстве региона, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального правительства.

Дегтярев отметил, что жители района ждут нормальной дороги на протяжении многих лет, и дал поручение министерствам транспорта и финансов решить проблему. «Люди должны видеть, что власти о них не забывают и выполняют свои обещания», — сказал врио губернатора.

На совещании обсуждался ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Было доложено, что работы завершены на 45 объектах. Всего в 2020 году запланирован ремонт 101 объекта дорожного хозяйства, общей протяженностью более 150 километров, рассказали в минтрансе. На эти цели потратят около 2 миллиардов 200 миллионов рублей.

«Хабаровский край — единственный регион-участник национального проекта на Дальнем Востоке, где в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за январь — июль 2020 года. Поэтому федеральный центр выделил нам ещё 565 миллионов рублей, на которые дополнительно приведут в порядок более 21 километра автодорог в Ванинском, Советско-Гаванском, а также районе им Лазо», — отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров.

Он также подчеркнул, что в регионе будут наращивать объемы заключения договоров на принципах жизненного цикла — комплекс работ от проектирования до создания и обслуживания дорог.

Дегтярев посчитал такие планы своевременными, так это, по его мнению, не позволит работать недобросовестным подрядчикам, и избавит от необходимости переделывать дороги за счет края.