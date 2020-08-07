Дегтярев захотел усилить участие Хабаровского края в госпрограммах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует усилить участие региона в государственных программах. Об этом он сообщил в пятницу, 7 августа, в своем Instagram.

«Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 государственных программ мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы или их не сопровождали чиновники во время командировок в Москву», — посетовал он.

По словам Дегтярева, министры должны активней отстаивать интересы края, а для этого нужно бывать в Москве. Он отметил, что региональные чиновники редко ездили в командировки в столицу.

Дегтярев обратился через соцсеть к жителям Хабаровского края с просьбой оценить эффективность поездок представителей правительства в столицу.

Накануне врио главы региона призвал всех ранее уехваших из региона хабаровчан вернуться. По его словам, для талантливых людей есть работать в родной краю. В этот же день он рассказал, что намерен проработать вопросы усиления поддержки бизнес-сообщества.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.