Дегтярев объявил «дегтяревский призыв» для покинувших Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал всех покинувших регион жителей вернуться и объявил «дегтяревский призыв». Об этом он заявил интервью телеканалу 6ТВ, опубликованном на YouTube.

«Объявляю "дегтяревский призыв" — все хабаровчане, возвращайтесь! Предприниматели, все талантливые люди — домой, в родную гавань. Есть, чем заниматься», — сказал Дегтярев, комментируя назначение заместителем председателя хабаровского кабмина чиновника из Москвы Евгения Никонова. Он заявил, что благодарен Никонову за то, что тот, будучи коренным хабаровчанином, который получил в регионе медицинское образование, вернулся работать в Хабаровский край, используя опыт, полученный в столице.

Дегтярев подчеркнул, что талантливым хабаровчанам есть чем заняться на малой родине.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.