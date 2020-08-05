Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался повышать себе зарплату. Об этом он сообщил в среду, 5 августа, передает ТАСС.

Дегтеряв пояснил, что его оклад остался таким же, как и у бывшего губернатора Сергея Фургала. «Вы же видите, я пользуюсь абсолютно всем тем же: располагаюсь в кабинете прежнего руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Фургалом», — подчеркнул он, назвав повышение собственной зарплаты неэтичным шагом.

По данным агентства, Фургал, вступивший в должность губернатора региона осенью 2018 года, задекларировал в том же году около 5,5 миллиона рублей годового дохода. За 2019 год сведений о доходах пока нет. Отмечается, что за время руководства Хабаровским краем он заявлял о сокращении трат на содержание правительства.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.