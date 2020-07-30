Дегтярев объяснил причину своего назначения врио губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края объяснил причину своего назначения на руководящий пост. Об этом он рассказал в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Я так понимаю логику моего назначения. Я здесь никого не знаю: из бизнеса, из чиновников, из правоохранителей, из организованных преступных сообществ. А это тоже, извините, элемент управления здесь, как и в любом другом регионе», — заявил Дегтярев. По его мнению, именно эта особенность — его преимущество на этом посту.

Врио губернатора пояснил, что его задачей будет контроль над расходованием федеральных средств. В качестве одной из причин низкой доходности региона он назвал теневую экономику. «Есть очень много предпринимателей, которые работают в тени. Связанных, в том числе, и с иностранными компаниями, с Китаем, например. По лесу. Тут вообще много проблем, но край богатейший. Уровень собственных доходов будем поднимать», — пообещал он.

В ходе того же интервью врио главы региона признался, что принял преложение российского лидера «за секунду». «Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие», — добавил он.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.