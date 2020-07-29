Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев извинился перед хабаровчанами, комментируя в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову свои высказывания о бане и голубях. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

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«Если кого-то это задело и он не понял моего искреннего юмора по отношению в первую очередь к себе, то я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями и прочим», — сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев ответил своим критикам во время стрима в Instagram. «Те, кто кричат "Дегтярев уходи"… не уйду. Потому что работать надо! Десять дней край без руководителя, стопка документов у меня на столе высотой в метр. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал он.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Несогласованные акции из-за Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.