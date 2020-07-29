Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края

Правительства Хабаровского края формально находится в отставке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью изданию «Коммерсант».

Дегтярев пояснил, что такая ситуация сложилась после выхода соответствующего указа, и все министры на данный момент формально являются исполняющими обязанности. «Однако я попросил всех остаться, со многими встречаюсь в день по два-три раза», — сказал он.

На вопрос, останется ли в правительстве команда его предшественника — бывшего губернатора края Сергея Фургала, уволенного в связи с утратой доверия — Дегтярев ответил, что все зависит от самих чиновников. В качестве примера он привел руководителя аппарата Владимира Хлапова и первого зампреда правительства Юрия Золочевского, которые написали заявления об увольнении по собственному желанию. Врио заверил, что не уговаривал их уходить со своих постов.

Кроме того, Дегтярев предположил, что к увольнению склоняются и многие другие министры. «Я вижу — опасаются, что не выдержат темп и требования, которые я выдвигаю», — заявил он.

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественника Сергея Фургала уволили в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве бизнесменов в начале 2000-х годов. Бывший губернатор свою вину отрицает. После его задержания в регионе проходят несогласованные акции протеста.