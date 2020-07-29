Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным. Его слова приводит «Коммерсантъ».

При этом политик отметил, что готовился к определенной руководящей ответственной роли. «Я в кадровом резерве президента больше десяти лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. <...> Я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась», — сказал он.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественника Сергея Фургала уволили в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве бизнесменов в начале 2000-х годов. Бывший губернатор свою вину отрицает. После его задержания в регионе проходят несогласованные акции протеста.