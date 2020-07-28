Дегтярев призвал хабаровчан не поддаваться на провокации

Информация об избиении координатора «Открытой России» Сергея Наумова охранниками врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева не соответствует действительности. Об этом сам Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, призвав не поддаваться на провокации.

Политик заявил, что не имеет личной охраны, а пользуется услугами службы безопасности администрации. Также Дегтярев указал на некоторые несостыковки в версии пострадавшего.

«Его якобы избил сотрудник моей охраны. При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан», — написал он.

Кроме того, по словам Дегтярева, это уже второе сообщение о нападении в крае, хотя заявлений в полицию не поступало. «Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио Края и люди не услышали друг друга. Поэтому граждане, не поддавайтесь на провокации!», — добавил политик.

Ранее Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. «У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует», — сказал он, уточнив, что среди митингующих есть много иногородних и иностранных граждан, которые ранее организовывали митинги и беспорядки в Москве.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.