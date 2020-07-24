Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 июля.

«У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует», — сказал он.

По его словам, среди митингующих есть много иногородних и иностранных граждан, которые ранее организовывали митинги и беспорядки в Москве. «Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели», — пояснил он.

Несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».