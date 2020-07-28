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Дегтярев рассказал об изъятых у протестующих в Хабаровске ножах и топоре

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Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

У нескольких участников субботнего несанкционированного митинга в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала были изъяты ножи и топор. Об этом заявил в Instagram врио губернатора края Михаил Дегтярев.

«В субботу на акции правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — сказал он.

При этом политик отметил, что с уважением относится к тем, кто выходят на митинги в поддержку Фургала.

Ранее Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на несогласованных акциях. «У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует», — сказал он, уточнив, что среди митингующих есть много иногородних и иностранных граждан, которые ранее организовывали митинги и беспорядки в Москве.

Несогласованные акции из-за Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

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