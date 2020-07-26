Дегтярев предложил создать народный совет для консультаций с гражданами

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать народный совет для проведения консультаций с местными жителями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«Можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, увижусь», — заявил Дегтярев. По его словам, благодаря такому совету власти смогут напрямую обсуждать с гражданами волнующие их проблемы.

Соответствующее предложение врио губернатора озвучил в ходе своей спонтанной беседы с жителями Хабаровского края, которая состоялась ранее в воскресенье, 26 июля. Политик остановился рядом с колонной автомобилистов, протестующих против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, и обсудил с ними положение дел в регионе. В частности, местные жители пожаловались ему на рост цен на бензин, высокие тарифы за услуги ЖКХ и нехватку врачей.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».