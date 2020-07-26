Дегтярев снова пообщался с россиянами и вспомнил о народной мудрости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев снова пообщался с россиянами и заявил о намерении решить проблемы региона, пока внимание Кремля обращено к хабаровчанам и к этой территории. Видео опубликовано в воскресенье, 26 июля, изданием «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители должны вместе с ним «размышлять на одной волне». «Я себе отдаю отчет, что колоссальное внимание Москвы и центра к нам, Хабаровскому краю — оно конечно во времени», — заявил он. По этой причине губернатор региона пожелал не упустить возможности «максимально выжать из этой ситуации и для народа, и для экономики».

Кроме того, в беседе он вспомнил о народной мудрости. «А что плохого? Вот я и говорю: хороший теленок трех маток должен сосать. Это нормально абсолютно», — пояснил Дегтярев, перефразировав народную поговорку «Ласковый теленок двух маток сосет».

25 июля сообщалось, что врио Хабаровского края во время митингов в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала запланировал рабочую поездку в удаленные районы региона, как это ему посоветовал президент России Владимир Путин. «Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад» — рассказал Дегтярев.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сразу же заявил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».