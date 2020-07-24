Дегтярев проверил готовность хабаровских школ к новому учебному году

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил готовность школ к новому учебному году. Об этом сообщается в пресс-релизе краевого правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 июля.

Дегтярев посетил школу №80 и лицей «Звездный». В рамках осмотра последнего он отметил, что в отдаленных от центра районах качество школ сильно уступает. «Наша общая задача вывести качество образования на новый уровень. А это невозможно сделать без ремонта ветхих школ в отдаленных от центра районах, которые вы не показываете», — отметил он.

Врио губернатора подчеркнул, что все школьники должны учиться в одинаковых условиях, в том числе это касается горячего питания. Кроме того, по его словам, перед началом учебы необходимо проследить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.

Планируется, что в регионе в этом году за парты сядут около 17 тысяч первоклассников. Общее количество обучающихся в крае составит 152 тысячи человек. К настоящему моменту ремонт окончен в 120 образовательных учреждениях.