Дегтярев поблагодарил медиков Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил медиков региона за героический труд. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Instagram в четверг, 23 июля.

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По его словам, специализированный коечный фонд для инфицированных коронавирусом сейчас на пределе, но есть места в военном модульном госпитале в Анастасьевке.

«Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию!» — написал врио главы региона.

Ранее в четверг Дегтярев допустил ужесточение ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Он подчеркнул, что из-за эпидемиологической ситуации о послаблении не может быть и речи.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора рекомендовало вернуть ограничения по коронавирусу. За последние сутки в Хабаровском крае выявлено 127 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у более шести тысяч жителей.