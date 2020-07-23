Мишустин позвонил Дегтяреву и дал денег Хабаровскому краю

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о звонке премьер-министра Михаила Мишустина, который сообщил о выделении региону дополнительных 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 июля.

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«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — отметил врио главы региона.

По словам Дегтярева, правительство рассмотрит предложения властей края, которые будут сформированы в течение ближайшего месяца.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Он также заверил, что если уволенного в связи с утратой доверия губернатора Сергея Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.