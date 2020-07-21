Дегтярев ответил призвавшим его выйти к народу словами «не время»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти для открытого общения с жителями после решения первоочередных задач. Так он ответил на призывы «Дегтярев, выходи», которые услышал на улице, передает РИА Новости во вторник, 21 июля.

«Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но пока не время», — сказал он.

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По его словам, пока он планирует общаться с гражданами через социальные сети и при помощи видеоконференций. Среди своих основных задач на руководящем посту Дегтярев назвал функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дегтярев «имеет очень богатый опыт законодательной работы», а президент при его назначении опирался на мнение местных жителей.

20 июля Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дегтярева. Тем же указом он уволил в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

39-летний Михаил Дегтярев стал членом ЛДПР в 2005 году.