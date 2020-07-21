Дегтярев назвал свою основную задачу в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу на руководящем посту утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 июля.

По его словам, некоторые экономические показатели края вызывают тревогу.

Ранее во вторник Дегтярев был представлен региональному правительству. После прилета в аэропорт Хабаровска он заявил журналистам, что хочет достичь полного взаимопонимания с местными жителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение члена ЛДПР на должность врио главы Хабаровского края, отметил, что глава государства Владимир Путин в своем решении руководствовался мнением хабаровчан. Также Песков отметил, что Дегтярев «имеет очень богатый опыт законодательной работы».

20 июля Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дегтярева. Тем же указом он уволил в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и заказе убийства.

Михаил Дегтярев вступил в ЛДПР в 2005 году.