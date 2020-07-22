Дегтярев ответил хабаровчанам фразой «Не уйду»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил своим критикам. Свою позицию он означил во время стрима в Instagram.

«Те, кто кричат "Дегтярев уходи"… не уйду. Потому что работать надо! Десять дней край без руководителя, стопка документов у меня на столе высотой в метр. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал он.

Дегтярев добавил, что если уволенного губернатора Сергея Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

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39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Бывший губернатор Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия.

Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.