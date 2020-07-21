Арестованный Фургал оценил назначение Дегтярева

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийство, спокойно оценил назначение Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, посетившая Фургала в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС.

Меркачева уточнила, что Фургал знал о назначении Дегтярева, так как «сейчас у него в камере работающий телевизор», и отреагировал «спокойно и немногословно». Она добавила, что бывший губернатор получил телеграммы с поддержкой от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного незнакомого человека, отметив, что письма и телеграммы приходят в СИЗО с задержкой.

Материалы по теме Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный губернатор Фургал уволен президентом в связи с утратой доверия

Ранее Дегтярев заявил, что покинет регион, если Фургала оправдают и он сможет принять участие в выборах. Он добавил, что не намерен конкурировать с бывшим губернатором, так как это его «товарищ и коллега», а также сказал, что пока не думает об участии в выборах губернатора.

Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля, Фургала уволили в связи с утратой доверия. Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.