Дегтярев пообещал покинуть Хабаровский край в случае оправдания Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции пообещал покинуть регион в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 июля.

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«Если его оправдают и он сможет принять участие [в выборах], я вещи собираю и уезжаю», — сказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что не намерен конкурировать с Фургалом. «Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега», — отметил Дегтярев.

Врио губернатора также заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Фургал был уволен в связи с утратой доверия.

Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.