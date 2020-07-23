В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса

В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков, передает «Интерфакс».

По его словам, на такие меры пришлось пойти из-за того, что в регионе нет устойчивого снижения заболеваемости COVID-19. Из-за этого теперь численность допустимого количества присутствующих на массовых мероприятиях сократилась с 50 до 20 человек.

Ранее ужесточение ограничений из-за коронавируса допустил и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. «Риск роста заболеваемости, коечный фонд практически на пределе. (...) О послаблении речи быть не может», — сказал он.