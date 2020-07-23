Дегтярев допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Хабаровском крае на пределе, и допустил ужесточение ограничений. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 июля.
«Риск роста заболеваемости, коечный фонд практически на пределе. (...) О послаблении речи быть не может», — сказал он.
Дегтярев предположил, что в том числе это связано с несоблюдением жителями социальной дистанции.
Также Дегтярев объявил о продлении выплат из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
Ранее краевое управление Роспотребнадзора рекомендовало вернуть ограничения по коронавирусу.