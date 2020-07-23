Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил на совещании по вопросам ЖКХ, передает РИА Новости.

Дегтярев сообщил, что в 2018 году регион занял 72-е место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ. По его словам, надо попробовать снизить тарифы через обращения в федеральный центр субсидирования. Так Дегтярев отреагировал на информацию о больших долгах за газ у одной из ресурсоснабжающих организаций, которые сформировались из-за долгов населения.

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Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин рассказал журналистам, что планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

Ранее Дегтярев заявил, что власти Хабаровского края усилят мониторинг тарифов и качества предоставляемых населению услуг ЖКХ. По его словам, людей волнует эта ситуация, а некоторые управляющие компании «хулиганили». Врио главы региона добавил, что готов на постоянной основе взаимодействовать с общественностью по вопросу коммунальных услуг.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Он также заверил, что покинет край в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.