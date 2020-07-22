Дегтярев усилит мониторинг услуг ЖКХ в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края усилят мониторинг тарифов и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с членами краевой Общественной палаты. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 июля.

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«Есть вопросы по тарифам, по качеству оказания жилищно-коммунальных услуг. Здесь недостаточно внимания уделялось этому, мне кажется. Людей это волнует. Управляющие компании некоторые хулиганили», — сказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что готов на постоянной основе взаимодействовать по вопросам коммунальных услуг с общественностью.

Ранее

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Он также заверил, что покинет край в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.