Дегтярев уволил трех чиновников из команды Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил трех чиновников из команды бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

По собственному желанию пост покинул первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата Владимир Хлапов. Врио главы региона назначил на его место Александра Никитина — руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в котором Дегтярев был председателем. «Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — объяснил он.

Также Дегтярев заявил, что ожидает заявления об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского. Документ идет по почте из Москвы. В отставку уйдет и советник губернатора Захар Синяговский. «Он сосредоточится на партийной работе, вы знаете, что он исполняет обязанности еще руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника я тоже удовлетворил», — сказал врио губернатора.

Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края указом президента России Владимира Путина 20 июля. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Дегтярев также заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.