Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в новой должности, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, от общения с гражданами при этом никто не отказывается. Пресс-секретарь президента России сообщил, что Дегтярев в первоочередном порядке занимается вопросами обеспечения функционирования хозяйства региона и экономики в интересах жителей Хабаровского края. «Очевидно, что нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки», — добавил Песков.

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Ранее Дегтярев сообщил, что не намерен общаться с участниками несанкционированных акций, так как руководителю есть, чем заняться. При этом он объяснил, что выходит к людям постоянно и проводит встречи в корректных форматах.

Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края указом президента России Владимира Путина 20 июля. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Дегтярев также заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия губернатора Сергея Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.