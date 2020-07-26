Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Его слова передает «Интерфакс».

Дегтярев сказал протестующим, что разделяет их позицию и готов на диалог, но выступает за цивилизованное общение. «Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — заявил он.

Политик губернатора подчеркнул, что регион остался без руководителя. «Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — заключил он.

Ранее Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом. По мнению врио губернатора, он должен пройти в открытом режиме.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».