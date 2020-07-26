Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам протестов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые уже несколько дней проходят в Хабаровске. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает ТАСС.

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что переживает за судьбу своего однопартийца Фургала, и заверил, что ЛДПР оказывает помощь бывшему губернатору Хабаровскому края. При этом Дегтярев подчеркнул, что регион не может оставаться без руководителя.

«Я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (где располагается правительство края) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды... Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио», — заявил политик.

Ранее Дегтярев уже пообщался с поддерживающими Фургала автомобилистами, выйдя к ним из своей машины. Тогда он заявил протестующим, что разделяет их позицию и готов на диалог, но выступает за цивилизованное общение, поэтому не собирается выходить к участникам массовых акций в Хабаровске.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».