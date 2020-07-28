Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться», — сказал Дегтярев, отказавшись винить в происходящем «Барака Обаму, Дональда Трампа и Москву».

В частности, он высказался о «вставших» стройках и упадке благоустройства Комсомольска-на-Амуре. «Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает», — добавил врио главы Хабаровского края.

Он признался, что заочно имел о городе другое представление: было ощущение, что в нем «делают истребители, суперджеты, корабли, подводные лодки». Дегтярев также рассказал, что на развитие Комсомольска-на-Амуре из федерального бюджета выделялись десятки миллиардов рублей, однако результата никакого нет.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественника Сергея Фургала уволили в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве бизнесменов в начале 2000-х годов. Бывший губернатор свою вину отрицает. После его задержания в регионе проходят несогласованные акции протеста.