Дегтярев высказался о возобновлении работы кафе и ресторанов в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с представителями ресторанного бизнеса, регионального управления Роспотребнадзора и Минсельхоза вопрос возобновления работы предприятий общественного питания. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

По словам Дегтярева, кафе и ресторанам пора открываться, поскольку они сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса. Однако для этого власти должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства, отметил он. «От рестораторов ждем ответственности и организованности. Со своей стороны гарантируем общий контроль за эпидемиологической обстановкой и помощь в развитии», — сказал врио главы региона.

В правительстве сообщили, что совещание прошло после коллективного обращения рестораторов к властям о плачевном состоянии отрасли из-за введенных ограничений. В ходе общения с Дегтяревым они выразили готовность в кратчайшие сроки завершить все организационные процедуры и открыться раньше обозначенной даты — 9 августа. Кроме того, диалог помог выработать единый подход к снятию ограничений.

С начала пандемии коронавируса в Хабаровском крае зафиксировано свыше семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 4,2 тысячи человек, скончались — 53.