Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.

«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся», — сказал Дегтярев на аппаратном совещании в правительстве края.

Он также поручил предоставить ему список объектов, которые строятся или планируются. Он отметил, что такие стройки нужно обсуждать с местным населением. «Люди должны понимать, где и что мы строим», — сказал он.

Накануне врио губернатора пообещал больше общаться с народом. Он допустил, что выйдет к людям уже 27 июля. В воскресенье он Дегтярев впервые вышел к участникам протестов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. В тот же день он предложил создать народный совет для проведения консультаций с местными жителями.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.