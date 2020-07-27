Врио губернатора Хабаровского края сможет полететь в космос

Компания «КосмоКурс», российский оператор суборбитальных полетов в космос, готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полета в космос в качестве испытателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев. (...) Смелый он человек», — сказал глава компании Павел Пушкин. Он также отметил, что такой полет будет возможен не раньше 2025 года.

В 2016 году, будучи депутатом партии ЛДПР в Госдуме, Дегтярев выразил желание отправиться в космический полет в качестве испытателя техники, построенной «КосмоКурсом».

Годом спустя он призвал сделать День космонавтики (12 апреля) национальным праздником. Парламентарий предложил сделать этот день выходным, а также создать условия для того, чтобы молодежь посещала киносеансы о космосе и тематические музеи.

Компания «КосмоКурс» была создана для разработки туристических суборбитальных полетов в космос. Она получила лицензию «Роскосмоса» на деятельность в этой сфере, а также заявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом.