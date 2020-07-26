Дегтярев пообещал больше общаться с жителями Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал больше общаться с народом. Его слова приводит РИА Новости.

«Вполне вероятно, что выйду завтра», — заявил врио главы региона. Дегтярев добавил, что в среду, 29 июля, он вместе с адмиралом Сергеем Авакянцем, командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ), будет закладывать новый корабль для ТОФ в Комсомольске. «Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом», — заверил он.

Ранее Дегтярев впервые вышел к участникам протестов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые уже несколько дней проходят в Хабаровске. Он отметил, что переживает за судьбу своего однопартийца Фургала, и заверил, что ЛДПР оказывает помощь бывшему губернатору Хабаровскому края. При этом Дегтярев подчеркнул, что регион не может оставаться без руководителя.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».