Названа дата запуска стратегического объекта для района в Хабаровском крае

Теплоэлектроцентраль — стратегический объект для всей коммунальной энергетики Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края — будет введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года. О дате запуска сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках рабочей поездки социальные и коммунальные объекты осмотрел врио губернатора края Михаил Дегтярев. Запуск ТЭЦ, как отмечается в материале, позволит постепенно отказаться от неэффективных котельных, работающих на жидком топливе. Кроме того, в квартиры горожан круглогодично будет поступать горячая вода от централизованного источника. Сегодня котельные района работают только в период отопительного сезона.

Дегтярев в ходе визита подчеркнул, что проследит за тем, чтобы тарифы для населения после запуска ТЭЦ были снижены. «Инвестор планирует все свои расходы по максимуму включить в тариф. Но его величину устанавливает краевой комитет по ценам и тарифам. Мы тщательно проследим за проведением всех расчетов, чтобы в конечном итоге выиграли жители, но при этом и энергетики не обиделись. Они вложили большие деньги в строительство», — сказал он.

Одновременно с этим врио главы региона проверил готовность средней школы №1 к новому учебному году. В образовательном учреждении изыскали средства на косметический ремонт, однако, чтобы полноценно восстановить спортивный зал, не хватает около 1,5 миллиона рублей. Деньги требуются на замену окон и пола, покраску стен. Дегтярев поручил оказать содействие в выделении этих средств.

Также врио губернатора побывал в одном из зданий центральной районной больницы, где поручил сократить сроки записи на исследования.

Ранее сообщалось, что Дегтярев впервые вышел к участникам протестов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые уже несколько дней проходят в Хабаровске.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После этого врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».