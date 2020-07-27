Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично». Такими словами первую неделю работы нового регионального руководителя оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 27 июля.

«Он активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание на то, что Дегтярев слушает людей и «учитывает все пожелания». В то же время Песков отметил, что пока рано в целом оценивать результаты его работы на новом посту.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве бизнесменов в начале 2000-х годов. Бывший губернатор свою вину отрицает. После его задержания в регионе проходят несогласованные акции протеста.

В воскресенье, 26 июля, Дегтярев впервые вышел к участникам митингов. В тот же день он предложил создать народный совет для проведения консультаций с местными жителями.