Кремль оценил ситуацию в Хабаровском крае

По оценке Кремля, ситуация в Хабаровском крае скорее успокаивается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 27 июля.

Он отметил, что президент России Владимир Путин самым внимательным образом следит за протестами.

24 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. По его словам, с этой целью в регион из российской столицы прибыли иногородние и иностранные граждане.

Несогласованные акции протеста из-за ареста бывшего губернатора продолжаются в регионе более двух недель. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.