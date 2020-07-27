Шнуров посвятил новый стих «не тупым» хабаровчанам

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное проходящим в Хабаровске акциям в поддержку Сергея Фургала. Произведение появилось в Instagram артиста.

Шнуров назвал хабаровчан «не тупыми» в отличие от тех, кто «их не хочет слышать». Он также задался вопросом, кто в Хабаровском крае начальник, и пришел к выводу, что это «чай, не любой, кто сверху спущен».

За выбор свой хабаровчане

Идут по улицам. Всё гуще

Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый?

Не уж-то все это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!

Колонна все мощнее шла.

Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы,

Нет, не у них сползает крыша.

«Мы не тупы, тупы не мы!»

А, те, кто их не хочет слышать

Музыкант сопроводил публикацию своей фотографией, сделанной в Хабаровске, и отметил по геотегу, что находится в городе.

Ранее 27 июля о приезде Шнурова в Хабаровск заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев, отметивший, что выйдет к участникам акций в компании музыканта, которого он назвал «Серегой». Также стало известно, что цель визита артиста — взять интервью у Дегтярева и что Шнурова смутило фамильярное отношение чиновника.

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