Шнуров посвятил новый стих «не тупым» хабаровчанам

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное проходящим в Хабаровске акциям в поддержку Сергея Фургала. Произведение появилось в Instagram артиста.
Шнуров назвал хабаровчан «не тупыми» в отличие от тех, кто «их не хочет слышать». Он также задался вопросом, кто в Хабаровском крае начальник, и пришел к выводу, что это «чай, не любой, кто сверху спущен».
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Всё гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Не уж-то все это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна все мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
«Мы не тупы, тупы не мы!»
А, те, кто их не хочет слышать
Музыкант сопроводил публикацию своей фотографией, сделанной в Хабаровске, и отметил по геотегу, что находится в городе.
Ранее 27 июля о приезде Шнурова в Хабаровск заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев, отметивший, что выйдет к участникам акций в компании музыканта, которого он назвал «Серегой». Также стало известно, что цель визита артиста — взять интервью у Дегтярева и что Шнурова смутило фамильярное отношение чиновника.